U ranijem terminu od 18.45 sati sastaju se Galatasaraj - Atletiko Madrid i Karabag - Ajntraht
GOREĆE U MARSEJU I TORINU: Evo gde možete da gledate utakmice Lige šampiona
Pretposlednje kolo ligaškog dela Lige šampiona završava se danas.
Biće odigrano devet utakmica, koje imaju veliki značaj po konačan raspored.
Foto galerija Lige šampiona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia, Ralf Treese / DeFodi Images / Profimedia, Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia
U standardnom terminu od 21 sat igraju se utakmice Marsej - Liverpul, Njukasl - PSV, Slavija - Barselona, Juventus - Benfika, Čelsi - Pafos, Bajern - Union Sen Žile i Atalanta - Atletik.
Sve utakmice možete pratiti u prenosima na kanalima Arena sport.
