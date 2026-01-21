Slušaj vest

Pretposlednje kolo ligaškog dela Lige šampiona završava se danas.

Biće odigrano devet utakmica, koje imaju veliki značaj po konačan raspored.

 U ranijem terminu od 18.45 sati sastaju se Galatasaraj - Atletiko Madrid i Karabag - Ajntraht.

U standardnom terminu od 21 sat igraju se utakmice Marsej - Liverpul, Njukasl - PSV, Slavija - Barselona, Juventus - Benfika, Čelsi - Pafos, Bajern - Union Sen Žile i Atalanta - Atletik.

Sve utakmice možete pratiti u prenosima na kanalima Arena sport.

