Stadion "Marina Bej" u Singaputu već dugi niz godina važi za najčudniji na svetu.

Nije ni čudo pošto ovo zdanje kapaciteta 27.000 mesta delom pluta na vodi. Tribina se nalazi na obali, ali tener se nalazi iznad vode.

Došao mu je, međutim, kraj.

Singapur je odlučio da na mestu starog stadiona izgradi novo remek-delo.

Napraviće se na obali nova tribina, nešto veća od stare. Imaće kapacitet 29.500 mesta.

Teren će biti i dalje plutajući na vodi, ali je novitet da će za njega biti pričvršćena ta velika ovalna tribina sa tri etaže.

Sa druge strane, na vodi će se postaviti tribina kapaciteta 500 sedećih mesta.

Novi stadion će biti dom fudbalske reprezentacije Singapura, ali će biti i višenamenski, pošto će s ena njemu održavati koncerti, priredbe, ali i vojne parade.

Uz stadion će biti izgrađeni tržni centar i hotel.

Ceo projekat će koštati oko 500.000.000 evra, a u planu je da se sve završi 2029. godine.