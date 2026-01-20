BIVŠI KAPITEN VODI NOVU GENERACIJU: Boštjan Cesar novi selektor fudbalske reprezentacije Slovenije
Cesar je sa 102 utakmice rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Slovenije i dugi niz godina bio je kapiten. Igrao je na Svetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, kada je bio deo generacije koja je Sloveniju drugi put u istoriji odvela na Mundijal, navodi se na sajtu Saveza.
Najveći deo klupske karijere proveo u Kjevu, gde je za 10 godina odigrao 247 utakmica i postigao devet golova. Igrao je još za Marsej, Grenobl i Vest Bromvič Albion.
Po završetku karijere posvetio se trenerskom poslu, vodio je reprezentaciju uzrasta do 19 godina, a u januaru 2022. godine priključio se stručnom štabu A tima kao prvi pomoćnik Matjažu Keku.
Bio je član stručnog štaba kada je ekipa napravila najveći uspeh plasmanom u četvrtfinale Evropskog prvenstva 2024. godine u Nemačkoj.
U Kekovom odsustvu vodio je Sloveniju koja je bila neporažena u pet utakmica, uključujući i prijateljsku utakmicu protiv Portugala 2:0.
Fudbalski savez Slovenije nije produžio ugovor sa Kekom, kome je prošlog decembra istekao drugi mandat.
(Beta)