Slušaj vest

Cesar je sa 102 utakmice rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Slovenije i dugi niz godina bio je kapiten. Igrao je na Svetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, kada je bio deo generacije koja je Sloveniju drugi put u istoriji odvela na Mundijal, navodi se na sajtu Saveza.

Najveći deo klupske karijere proveo u Kjevu, gde je za 10 godina odigrao 247 utakmica i postigao devet golova. Igrao je još za Marsej, Grenobl i Vest Bromvič Albion.

Po završetku karijere posvetio se trenerskom poslu, vodio je reprezentaciju uzrasta do 19 godina, a u januaru 2022. godine priključio se stručnom štabu A tima kao prvi pomoćnik Matjažu Keku.

Bio je član stručnog štaba kada je ekipa napravila najveći uspeh plasmanom u četvrtfinale Evropskog prvenstva 2024. godine u Nemačkoj.

U Kekovom odsustvu vodio je Sloveniju koja je bila neporažena u pet utakmica, uključujući i prijateljsku utakmicu protiv Portugala 2:0.

Fudbalski savez Slovenije nije produžio ugovor sa Kekom, kome je prošlog decembra istekao drugi mandat.

(Beta)