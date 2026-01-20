Novopazarci su u ranijim kontrolnim mečevima u Turskoj dobili Ahmat iz Groznog (1:0) i češku Karvinu (2:1).
PRIPREME
PRVI PORAZ PAZARACA U TURSKOJ: Fudbaleri Novog Pazara izgubili od Željezničara
Fudbaleri Novog Pazara izgubili su danas od Željezničara 0:1 u prijateljskoj utakmici u Antaliji.
FK Novi Pazar 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
Pobedu ekipi iz Sarajeva doneo je Vini Peišoto u 81. minutu.
Novopazarci su u ranijim kontrolnim mečevima u Turskoj dobili Ahmat iz Groznog (1:0) i češku Karvinu (2:1).
Poslednji test za Novi Pazar u Antaliji sledi 23. januara, kada će rival biti CSKA iz Sofije.
