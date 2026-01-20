Slušaj vest

Veoma tužne i tragične vesti dolaze ove večeri - brat nekadašnjeg srpskog fudbalera Nemanje Vidića pronađen je mrtav, prenosi Telegraf.

Bivši fudbaler Mančester junajteda, Zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije.

Inače, Vidić nikad nije toliko pominjao svog brata u javnosti, a porodicu je uvek čuvao daleko od reflektora.

(Kurir sport/Telegraf)

