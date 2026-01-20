Vidić nikad nije toliko pominjao svog brata u javnosti, a porodicu je uvek čuvao daleko od reflektora
KO JE BIO BRAT NEMANJE VIDIĆA? Dušan rano odustao od fudbalske karijere! O njemu se vrlo malo zna
Brat čuvenog fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav danas u Beogradu.
Detalji užasne tragedije nisu još uvek poznati.
Bivši fudbaler Mančester junajteda, Zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije.
Inače, Vidić nikad nije toliko pominjao svog brata u javnosti, a porodicu je uvek čuvao daleko od reflektora.
Ono što može da se sazna o Dušanu, sa mlađim Nemanjom je trenirao u lokalnom fudbalskom klubu Jedinstvo iz Užica, ali je rano i odustao od karijere.
