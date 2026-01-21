Slušaj vest

Real Madrid je konačno pokazao svoje pravo lice.

Monako je "stradao" na "Santjago Bernabeuu", pošto je ispraćen sa šest komada, ali od rezultata još važnije je zalaganje i stav igrača.

Alvaro Arbeloa po svemu sudeći više odgovara igračima zbog svog "mekškeg" karaktera u odnosu na Ćabija Alonsa. Analitičari posebno izdvajaju Kilijana Embapea koji je igrao presing više nego ikad pre i kao da je nešto "otključao" u sebi kada je otišao Ćabi Alonso.

Na sve to, za sve u Madridu još važnije je to što je Vinisijus Žunior bio igrač utakmice, a zvižduke od vikenda, ponovo je pretvorio u aplauze.

Vinisijus Žunior protiv Monaka Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Uvek dajem sve od sebe za tim i uvek ću činiti sve što je do mene da ostalima omogućim da se osećaju lepše Kada ostalima ne idu golovi, trudim se da im asistiram. Kada je potrebna pomoć u odbrani, daću sve od sebe da pomognem. Naravno da ja nisam baš najbolji u tome i da je drugima to primarni zadatak, ali ja sam tu. Mediji mogu da pišu šta žele, navijači razumeju sve i mogu da me kritikuju, ali ja verujem da je ovo najbolji način da povratim njihovo poverenje. Real ima najbolje navijače na svetu, ali i najzahtevnije. Zvižduci su me učinili nesrećnim, ne želim da mi zvižde kod kuće, gde se uvek osećam ugodnije. Prethodnih nekoliko utakmica nije bilo tako i čim pogrešim, oni bi mi zviždali. Ali imaju pravo na to, plaćaju skupo svoje karte", rekao je Vinisijus.

Osvrnuo se i na novi ugovor.

"Obnova ugovora? Imam još godinu dana, tako da smo opušteni. Verujem predsedniku i on veruje meni, imamo veoma dobar odnos i kada bude pravi trenutak, rešićemo sve. Nema žurbe. Znam da želim da ostanem još dugi niz godina u Real Madridu", istakao je Vinisijus.

Kurir sport / Sportske.net

