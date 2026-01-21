"KADA BUDE DOBAR TRENUTAK - REŠIĆEMO SVE!" Vinisijus Žunior zablistao u Ligi šampiona, pa obradovao navijače Reala
Real Madrid je konačno pokazao svoje pravo lice.
Monako je "stradao" na "Santjago Bernabeuu", pošto je ispraćen sa šest komada, ali od rezultata još važnije je zalaganje i stav igrača.
Alvaro Arbeloa po svemu sudeći više odgovara igračima zbog svog "mekškeg" karaktera u odnosu na Ćabija Alonsa. Analitičari posebno izdvajaju Kilijana Embapea koji je igrao presing više nego ikad pre i kao da je nešto "otključao" u sebi kada je otišao Ćabi Alonso.
Na sve to, za sve u Madridu još važnije je to što je Vinisijus Žunior bio igrač utakmice, a zvižduke od vikenda, ponovo je pretvorio u aplauze.
"Uvek dajem sve od sebe za tim i uvek ću činiti sve što je do mene da ostalima omogućim da se osećaju lepše Kada ostalima ne idu golovi, trudim se da im asistiram. Kada je potrebna pomoć u odbrani, daću sve od sebe da pomognem. Naravno da ja nisam baš najbolji u tome i da je drugima to primarni zadatak, ali ja sam tu. Mediji mogu da pišu šta žele, navijači razumeju sve i mogu da me kritikuju, ali ja verujem da je ovo najbolji način da povratim njihovo poverenje. Real ima najbolje navijače na svetu, ali i najzahtevnije. Zvižduci su me učinili nesrećnim, ne želim da mi zvižde kod kuće, gde se uvek osećam ugodnije. Prethodnih nekoliko utakmica nije bilo tako i čim pogrešim, oni bi mi zviždali. Ali imaju pravo na to, plaćaju skupo svoje karte", rekao je Vinisijus.
Osvrnuo se i na novi ugovor.
"Obnova ugovora? Imam još godinu dana, tako da smo opušteni. Verujem predsedniku i on veruje meni, imamo veoma dobar odnos i kada bude pravi trenutak, rešićemo sve. Nema žurbe. Znam da želim da ostanem još dugi niz godina u Real Madridu", istakao je Vinisijus.
