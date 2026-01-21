"Uvek dajem sve od sebe za tim i uvek ću činiti sve što je do mene da ostalima omogućim da se osećaju lepše Kada ostalima ne idu golovi, trudim se da im asistiram. Kada je potrebna pomoć u odbrani, daću sve od sebe da pomognem. Naravno da ja nisam baš najbolji u tome i da je drugima to primarni zadatak, ali ja sam tu. Mediji mogu da pišu šta žele, navijači razumeju sve i mogu da me kritikuju, ali ja verujem da je ovo najbolji način da povratim njihovo poverenje. Real ima najbolje navijače na svetu, ali i najzahtevnije. Zvižduci su me učinili nesrećnim, ne želim da mi zvižde kod kuće, gde se uvek osećam ugodnije. Prethodnih nekoliko utakmica nije bilo tako i čim pogrešim, oni bi mi zviždali. Ali imaju pravo na to, plaćaju skupo svoje karte", rekao je Vinisijus.