Slušaj vest

Prijateljska utakmica između fudbalera Partizana i Boteva iz Plovdiva koja je trebalo da se odigra danas u Turskoj je otkazana, saopštili su crno-beli.

Partizan će sutra imati još jednu proveru na pripremama u Turskoj, pred povratak u Beograd, navodi se u objavi beogradskog kluba.

Partizan ima ogromne kadrovske probleme, pa je zbog toga i moralo da dođe do odlaganja utakmice. Pripreme su zbog povreda napustili Nemanja Trifunović i Mario Jurčević, dok probleme imaju i Matija Milovanović, Janis Karabeljov, Aranđel Stojković i Pavle Cvijović.

Ekipa Partizana je jesenji deo Super lige Srbije završila sa 46 bodova, jednim više od aktuelnog šampiona Crvene zvezde.

Crno-beli će prvi meč u nastavku sezone igrati 31. januara protiv Radničkog iz Niša na svom terenu.

Kurir sport/Beta