Slušaj vest

Prijateljska utakmica između fudbalera Partizana i Boteva iz Plovdiva koja je trebalo da se odigra danas u Turskoj je otkazana, saopštili su crno-beli.

Partizan će sutra imati još jednu proveru na pripremama u Turskoj, pred povratak u Beograd, navodi se u objavi beogradskog kluba.

Partizan ima ogromne kadrovske probleme, pa je zbog toga i moralo da dođe do odlaganja utakmice. Pripreme su zbog povreda napustili Nemanja Trifunović i Mario Jurčević, dok probleme imaju i Matija Milovanović, Janis Karabeljov, Aranđel Stojković i Pavle Cvijović.

Ekipa Partizana je jesenji deo Super lige Srbije završila sa 46 bodova, jednim više od aktuelnog šampiona Crvene zvezde.

Crno-beli će prvi meč u nastavku sezone igrati 31. januara protiv Radničkog iz Niša na svom terenu.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteFudbal"KADA BUDE DOBAR TRENUTAK - REŠIĆEMO SVE!" Vinisijus Žunior zablistao u Ligi šampiona, pa obradovao navijače Reala
profimedia-1067850055.jpg
FudbalSVE JE U SKANDALOZNOM FINALU IPAK BILO DOGOVORENO?! Pojavio se šokantan snimak sa utakmice! Da li je ovo dokaz da je as Reala NAMERNO PROMAŠIO PENAL?!
Finale Afričkog kupa nacija
FudbalGOREĆE U MARSEJU I TORINU: Evo gde možete da gledate utakmice Lige šampiona
Olimpik Marsej Liga šampiona
FudbalPOTPISAN UGOVOR NA PET I PO GODINA! Bornumt doveo pojačanje iz Ferencvaroša!
profimedia-0999373040.jpg

Mini-film o Partizanu Izvor: MONDO/Tijana Jevtić