Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da "sve ide po zlu" za njegov tim, nakon što je doživeo iznenađujući poraz od Bode Glimta u Ligi šampiona.

Siti je juče izgubio u gostima od Bode Glimta sa 3:1, u utakmici koju je završio sa desetoricom igrača na terenu pošto je Rodri dobio dva žuta kartona.

Neočekivani poraz Sitija u Ligi šampiona stigao je samo tri dana pošto je taj klub izgubio od Mančester junajteda sa 2:0 u Premijer ligi. Siti je pobedio na samo dve od poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima.

"Ovo je bila neverovatna prilika za nas, ali sve ide po zlu, protiv nas u mnogim detaljima. To je činjenica i moramo pokušati da to promenimo", rekao je Gvardiola.

Siti je pretrpeo drugi poraz u Ligi šampiona i trenutno je sedmi na tabeli sa 13 bodova.

"Nemam nikakve sumnje da u ovom takmičenju ništa nije gotovo", rekao je Gvardiola.

Napadač Sitija Erling Haland izvinio se navijačima zbog igre tima.

"Preuzimam punu odgovornost što nisam mogao da postignem golove koje je trebalo. Izvinjavam se svakom navijaču Mančester sitija, ovo je sramotno", rekao je Haland.

Kurir sport/Beta