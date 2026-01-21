Aleksandar Stanković postigao je prvi gol u Ligi šampiona u svojoj karijeri i to na spektakularan način.
ALEKSANDROVA BOMBA U DEKIJEVOM STILU! Stankovićev prvenac u Ligi šampiona o kom se priča (VIDEO)
Srpski reprezentativac, Aleksandar Stanković, zablistao je u Ligi šampiona i u pobedi Klub Briža na gostovanju Kairatu (1:4) postigao je svoj prvenac u elitnom takmičenju.
Dekijev sin je dao jedan pogodak u kvalifikacijama, a sada je uspeo da se upiše u strelce i na mečevima prve faze takmičenja.
Aleksandar Stanković na meču Kairat - Klub Briž Foto: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia
Igrao se 32. minut, Klub Briž je imao prekid, a golman Kairata Terminal Anarbekov izboksovao je loptu, direktno na nogu Stankoviću. Usledio je razoran udarac Aleksandra u stilu njegovog oca Dejana Stankovića i velika radost fudbalera Klub Briža.
Pogledajte kako je ovaj pogodak izgledao:
