Srpski reprezentativac, Aleksandar Stanković, zablistao je u Ligi šampiona i u pobedi Klub Briža na gostovanju Kairatu (1:4) postigao je svoj prvenac u elitnom takmičenju.

Dekijev sin je dao jedan pogodak u kvalifikacijama, a sada je uspeo da se upiše u strelce i na mečevima prve faze takmičenja.

Aleksandar Stanković na meču Kairat - Klub Briž Foto: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Igrao se 32. minut, Klub Briž je imao prekid, a golman Kairata Terminal Anarbekov izboksovao je loptu, direktno na nogu Stankoviću. Usledio je razoran udarac Aleksandra u stilu njegovog oca Dejana Stankovića i velika radost fudbalera Klub Briža.

Pogledajte kako je ovaj pogodak izgledao:

