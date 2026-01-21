Slušaj vest

Trener fudbalera Totenhema Tomas Frank zahvalio je navijačima na podršci timu na utakmici Lige šampiona protiv Borusije iz Dortmunda, samo nekoliko dana pošto su mu žviždali u porazu od Vest Hema u Premijer ligi.

Fudbaleri Totenhema pobedili su sinoć na svom terenu u Londonu Borusiju iz Dortmunda 2:0 i ta pobeda mogla bi da donese malo predaha treneru Franku.

"Hvala na podršci, posebno u prvom poluvremenu, osećali ste da bi to mogla biti posebna evropska noć. Navijači su bili apsolutno sjajni i zaista su podržavali tim, tako da sam zaista zadovljan zbog toga", rekao je Frank za TNT.

"Bio je fantastičan osećaj stajati tamo, atmosfera i energija i kako se to prenosilo na igrače... Bilo je posebno", dodao je on.

Posle četvrte pobede, Totenhem je četvrti na tabeli sa 14 bodova i ima velike šanse da obezbedi direktno mesto u osmini finala Lige šampiona. S druge strane, Totenhem je tek 14. u Premijer ligi.

Dobri rezultati u Evropi i loši u Premijer ligi su poznata priča za Totenhem. Frankov prethodnik Anž Postekoglu je smenjen uprkos osvajanju Lige Evrope, pošto je zauzeo tek 17. mesto u Engleskoj.

Totenhem sada ima šansu da uhvati zamah, pošto ga za vikend čeka duel protiv Barnila, 19. na tabeli Premijer lige, a potom i kraj grupne faze Lige šampiona protiv Ajntrahta u Frankfurtu.

Nakon toga, u februaru, ekipu Tomasa Franka čekaju četiri teške utakmice zaredom - protiv Mančester sitija, Mančester junajteda, Njukasla i Arsenala.

Beta