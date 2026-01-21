ZAPALIO STATUU KRISTIJANA RONALDA, PA POSLAO UZNEMIRUJUĆU PORUKU - "Ovo je poslednje Božje upozorenje!" Isplivao snimak vandalskog čina! (VIDEO)
Zapaljena je statua slavnog portugalskog fudbalera Kristijana Ronalda na ostrvu Madeira.
Policija traga za nepoznatim muškarcem koji je polio statuu polio benzinom i zapalio, a onda snimak vandalskog čina objavio na internetu.
Uz šokantan video koji se završava njegovim plesom i pokazivanjem srednjeg prsta statui, vandal je ostavio i jednu izuzetno uznemirujuću poruku:
"Ovo je poslednje Božje upozorenje".
Na snimku se vidi da se plamen brzo ugasio, a još uvek nije poznato da li je statua pretrpela trajnu štetu.
Podsetimo, bila je na meti vandala i 2016. godine, kada su je oštetili fanovi Lionela Mesija.
Impresivna statua Kristijana Ronalda otkrivena je u Funšalu krajem 2014, a ceremoniji je prisustvovao i sam Portugalac sa porodicom. Napravljena je od bronze i visoka je čak 3.3 metra.