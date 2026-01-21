Slušaj vest

Dušan Vidić, stariji brat proslavljenog srpskog fudbalera Nemanje Vidića, pronađen je mrtav u Beogradu.

Porodica se nije oglašavala i detalji o njegovoj smrti još uvek nisu poznati. O Dušanu se u javnosti ne zna gotovo ništa, jer se Nemanja tokom čitave karijere trudio da porodicu čuva daleko od reflektora.

Poznato je samo to da je Dušan sa mlađim bratom nekada trenirao fudbal u lokalnom klubu Jedinstvo iz Užica.

Nakon tragedije oglasio se njihov nakadašnji trener Dragan Marjanović.

On je u razgovoru za "Blic" otkrio da su braća Vidić bila jako vezana i da je stariji Dušan bio velika podrška slavnom Nemanji.

"Ja sam šokiran, to je tragedija, nisam znao za to, to je tragedija, oni su divna jedna porodica. Nemanjinog brata se sećam još kada je prvi put došao sa roditeljima u naš klub i sa Nemanjom. Stalno je zapitkivao nešto, bio je radoznao, veseo, razdragan. Takvog ga pamtim", rekao je on za "Blic" i dodao:

"Jako je podržavao Nemanju, to znam, bili su jako vezani, često se postavljao i kao njegov menadžer koliko mu je bilo bitno da Nemanji ide u fudbalu. Ja i dalje ne mogu da verujem, to je strašna tragedija", rekao je trener iz Užica.

Kurir sport/Blic