Barselona je spremna da zadrži Roberta Levandovskog još godinu dana!

Pouzdani katalonski mediji otkrili su danas da su u Barseloni odlučili da ponude Levandovskom novu ponudu.

Barsa nudi Levandovskom ugovor na još godinu dana, ali pod uslovom da prihvati smanjenu minutažu, odnosno da bude plan B, te i da pristane na smanjenje plate od minimum 50%.

Levandovski je trenutno najplaćeniji u ekipi, pa shodno ulozi u novoj sezoni, u klubu očekuju da pristane na znatno smanjenje plate. Ne treba zaboraviti da Levu zastupa Pini Zahavi, koji je u odličnim odnosima sa Đoanom Laportom i upravo to može da bude i ključna stavka u pregovorima.

Prema ranijim najavama, Levandovski je upravo ovo i želeo, jer sa porodicom uživa u Barseloni i rado bi ostao na "Kamp nou" do kraja karijere.

Levandovski je u Barselonu stigao leta 2022. godine za 45.000.000 evra i isplatio je svaki cent, jer je osvojio dve titule u La Ligi, Kup kralja, i dva Superkupa, a na 169 utakmica dao je čak 11 golova uz 22 asistencije.

