Mančester siti ponižen je na gostovanju Bode/Glimtu i poražen je sa 3:1 u meču sedmog kola Lige šampiona.

Četa Pepa Gvardiole raspala se na komade, a jedan od najboljih igrača ovog tima, Erling Haland, otkrio je ko je kriv za ovaj poraz.

- Preuzimam punu odgovornost, kriv sam zajedno s Rodrijem, Điđijem Donarumom i Tiđanijem Rejndersom. Mi smo iskusmi igrači i moramo preuzeti više odgovornosti. Ovo nije bilo dovoljno dobro. Mi smo Mančester siti, ne možemo ne pobeđivati, ne bi trebalo biti ovako - rekao je Haland, pa dodao:

- Moja je odgovornost što ne postižemo dovoljno golova. Mogu se samo izviniti svakom navijaču Mančester sitija, a posebno onima koji su doputovali da nas bodre. Ovo je sremotno šta smo im priredili i zaista mi je žao.

Mančester siti je doživeo drugi poraz u Ligi šampiona, pa je sada na deobi od petog do osmog mesta sa Pari Sen Žermenom, Sportingom i Atalantom sa po 13 bodova.

U poslednjem kolu ligaškog dela Siti će dočekati 18. Galatasaraj, koji bi u slučaju poraza mogao da ostane bez nokaut faze.

