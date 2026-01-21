ERLING HALAND POLUDEO POSLE BRUKE SITIJA! Evo koga je okrivio za poraz!
Mančester siti ponižen je na gostovanju Bode/Glimtu i poražen je sa 3:1 u meču sedmog kola Lige šampiona.
Četa Pepa Gvardiole raspala se na komade, a jedan od najboljih igrača ovog tima, Erling Haland, otkrio je ko je kriv za ovaj poraz.
- Preuzimam punu odgovornost, kriv sam zajedno s Rodrijem, Điđijem Donarumom i Tiđanijem Rejndersom. Mi smo iskusmi igrači i moramo preuzeti više odgovornosti. Ovo nije bilo dovoljno dobro. Mi smo Mančester siti, ne možemo ne pobeđivati, ne bi trebalo biti ovako - rekao je Haland, pa dodao:
- Moja je odgovornost što ne postižemo dovoljno golova. Mogu se samo izviniti svakom navijaču Mančester sitija, a posebno onima koji su doputovali da nas bodre. Ovo je sremotno šta smo im priredili i zaista mi je žao.
Mančester siti je doživeo drugi poraz u Ligi šampiona, pa je sada na deobi od petog do osmog mesta sa Pari Sen Žermenom, Sportingom i Atalantom sa po 13 bodova.
U poslednjem kolu ligaškog dela Siti će dočekati 18. Galatasaraj, koji bi u slučaju poraza mogao da ostane bez nokaut faze.
