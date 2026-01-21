Slušaj vest

Fudbaler Marseja Emerson Palmieri propustiće današnju utakmicu Lige šampiona protiv Liverpula zbog povrede butine.

Marsej je saopštio da se Palmieri povredio na treningu.

Francuski tim je trenutno na 16. mestu na tabeli Lige šampiona sa devet bodova, dok je Liverpul 11. sa tri boda više.

Utakmica se igra u Marseju od 21.00.

Beta

