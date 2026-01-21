Težak udarac za francuski tim.
Fudbal
ŠOK ZA MARSEJ! JEDAN OD NAJBOLJIH FUDBALERA SE POVREDIO NA TRENINGU, PROPUŠTA MEČ PROTIV LIVERPULA! Klub se oglasio i saopštio loše vesti pred duel u LŠ!
Fudbaler Marseja Emerson Palmieri propustiće današnju utakmicu Lige šampiona protiv Liverpula zbog povrede butine.
Marsej je saopštio da se Palmieri povredio na treningu.
Francuski tim je trenutno na 16. mestu na tabeli Lige šampiona sa devet bodova, dok je Liverpul 11. sa tri boda više.
Utakmica se igra u Marseju od 21.00.
