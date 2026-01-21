Slušaj vest

Fudbaler Marseja Emerson Palmieri propustiće današnju utakmicu Lige šampiona protiv Liverpula zbog povrede butine.

Marsej je saopštio da se Palmieri povredio na treningu.

Foto galerija Lige šampiona Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia

Francuski tim je trenutno na 16. mestu na tabeli Lige šampiona sa devet bodova, dok je Liverpul 11. sa tri boda više.

Utakmica se igra u Marseju od 21.00.

Ne propustiteFudbalERLING HALAND POLUDEO POSLE BRUKE SITIJA! Evo koga je okrivio za poraz!
Erling Haland Mančester siti
FudbalPOSLE ZVIŽDUKA APLAUZI I PODRŠKA! Trener Totenhema poslao poruku navijačima posle trijumfa u Ligi šampiona!
Tomas Frank
FudbalKONTE RAZOČARAN POSLE NOVOG KIKSA U LIGI ŠAMPIONA: Boli me ovo! Moramo da budemo ljuti na sebe i prihvatimo krivicu!
profimedia0899761185.jpg
FudbalALEKSANDROVA BOMBA U DEKIJEVOM STILU! Stankovićev prvenac u Ligi šampiona o kom se priča (VIDEO)
Aleksandar Stanković na meču Kairat - Klub Briž
FudbalGVARDILA OČAJAN! Otvorio dušu posle neviđene blamaže: Sve je krenulo po zlu za Mančester siti!
Pep Gvardiola

Fernando promasaj protiv Liverpula Izvor: ArenaSport