Slušaj vest

Francuski fudbaler Žan-Filip Mateta obavestio je Kristal Palas da želi da napusti klub, pošto za njega vlada interesovanje više premijerligaških i evropskih ekipa, preneli su danas britanski mediji.

Italijanski velikan Juventus pokušao je ovog meseca da angažuje napadača, ali do sada nije uspeo da ispuni finansijske zahteve Palasa, koji se procenjuju na oko 40 miliona funti.

Interesovanje je pokazala i Aston Vila, koja Matetu prati već duže vreme i razmatra mogućnost transfera u ovom prelaznom roku.

1/51 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Trener Kristal Palasa Oliver Glasner priznao je prošle nedelje da klub razmatra ponude za francuskog fudbalera.

"Postojaće cena koju će Kristal Palas prihvatiti, s obzirom na to da mu je ostalo 18 meseci ugovora. Ako Mateta to želi i ako neko plati tu cenu, posao će biti završen. Ako ne, on ostaje", rekao je austrijski stručnjak.

Palas, koji je u maju osvojio FA kup, već je tokom leta prodao ključnog vezistu Eberečija Ezea Arsenalu, dok je u januaru ostao i bez kapitena Marka Geija, koji je prešao u Mančester siti za 20 miliona funti.

Glasner je prošle sedmice najavio da će na kraju sezone napustiti klub, a nakon poraza od Sanderlenda u subotu uputio je oštre kritike na račun klupske uprave, tvrdeći da je ekipa "napuštena" zbog loše transfer strategije.

Kristal Palas je ranije ovog meseca eliminisan iz FA kupa od niželigaša Maklsfilda, u jednom od najvećih iznenađenja u istoriji tog takmičenja.