"U ovom trenutku ne postoji želja ministarstva da bojkotuje ovo veliko i dugo iščekivano takmičenje. To, međutim, ne znači da unapred prejudiciram šta bi moglo da se dogodi", rekla je Ferari novinarima u utorak uveče.

Ministarka je dodala da želi da sport ostane odvojen od politike.

"Svetsko prvenstvo 2026. godine predstavlja izuzetno važan trenutak za sve ljubitelje sporta", istakla je Ferari.

Turnir bi trebalo da počne u junu i biće održan u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a ambicije američkog predsednika da izvuče Grenland iz okvira NATO saveznice Danske mogle bi dodatno da zategnu odnose sa evropskim saveznicima.

U Francuskoj je levičarski poslanik Erik Kokerel ocenio da bi trebalo razmotriti mogućnost bojkota od strane Francuske, dvostrukog osvajača Svetskog prvenstva u muškoj konkurenciji.

"Da li zaista možemo da zamislimo da idemo da igramo Svetsko prvenstvo u fudbalu u zemlji koja napada svoje 'susedе', preti invazijom na Grenland, potkopava međunarodno pravo i želi da minira Ujedinjene nacije?", naveo je Kokerel u poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

"Pitanje se ozbiljno postavlja, pogotovo jer je još uvek moguće fokusirati događaj na Meksiko i Kanadu", dodao je on.

Francuska je poražena od Argentine u finalu Svetskog prvenstva 2022. godine.

(Beta)