Cena karte za gostujuće navijače iznosila je oko 25 funti, pa će igrači Sitija izdvojiti ukupno 9.357 funti kako bi nadoknadili troškove onima koji su putovali do Arktičkog kruga.

U ime ekipe, kapiteni Bernardo Silva, Ruben Dijaš, Rodri i Erling Haland poručili su da podrška navijača ima ogroman značaj za klub.

"Naši navijači nam znače sve. Znamo kakvu žrtvu podnose kada putuju širom sveta da bi nas bodrili, kod kuće i na strani, i to nikada ne uzimamo zdravo za gotovo. Oni su najbolji navijači na svetu", naveli su u zajedničkoj izjavi.

Kapiteni su istakli i da su svesni koliko je putovanje bilo zahtevno, posebno zbog veoma niskih temperatura i teške večeri na terenu.

"Svesni smo da je to bilo dugo putovanje za navijače koji su nas podržavali na velikoj hladnoći tokom jedne teške utakmice za nas. Pokrivanje troškova karata za one koji su putovali u Bode najmanje je što možemo da učinimo", poručili su fudbaleri Mančester sitija.

(Beta)