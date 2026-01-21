Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Malmea: Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde otputovatovali su u Švedsku na megdan Malmeu u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic

Sa igračima i stručnim štabom crveno-belih u avionu se našlo mnogo poznatih ličnosti, kao gosti kluba.

Među putnicima su između ostalih predsednik FSS Branko Radujko, pevač Željko Joksimović, košarkaški trener Dejan Radonjić, legenda Crvena zvezda Boško Đurovski, režiser Jug Radivojević...

Ekspediciju Crvene zvezde za Malme predvodi generalni direktor Zvezdan Terzić, sa saradnicima Mitrom Mrkelom i Markom Marinom, tu je i predsednik kluba Svetozar Mijailović.

Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 18.45 časova. 

Zvezda nakon šest utakmica ima deset bodova i blizu je plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.

U poslednjem kolu 29. januara crveno-beli dočekuju Seltu.

Ne propustiteFudbalZVEZDA VEZALA SVOG BISERA: Gudelj produžio ugovor do 2029. godine
Stefan Gudelj
FudbalUEFA ZVEZDI ŠALJE POZNATOG NEMCA! Jedini put kada je sudio crveno-belima isključio im je fudbalera
Saša Štegeman
FudbalARTETA U ZVEZDI NAŠAO IGRAČA ZA ARSENAL! PLAĆAJU LI ENGLEZI 20 MILIONA EVRA?! Ko je Pedri iz Beograda, kojeg porede sa asom Barselone!
Mikael Arteta
Fudbal"PREMA ZVEZDI OSEĆAM EMOCIJU, ALI DAĆU SVE DA MALME POBEDI" Andrej Đurić za Kurir najavio duel Šveđana i crveno-belih!
Andrej Đurić u dresu Malmea

Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport