Meč je na programu sutra od 18.45.
SJAJNE VESTI ZA DELIJE PRED MEČ SA ŠVEĐANIMA! Crveno-beli otputovali u Malme, u avion se ukrcao i Mirko Ivanić!
Fudbaleri Crvene zvezde će gostovati Malmeu u četvrtak 22. januara od 18 časova i 45 minuta, a šef stručnog štaba Dejan Stanković je u Švedsku poveo 23 igrača.
U avion su se ukrcali sledeći igrači: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Stefan Gudelj, Rodrigao, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Bruno Duarte.
FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport
Podsetimo, Zvezda nakon šest utakmica ima deset bodova i blizu je plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.
U poslednjem kolu 29. januara crveno-beli dočekuju Seltu.
