NASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA: Neizvesne završnica u Istanbulu, ludnica u Azerbejdžanu!
U sredu je na programu preostalih devet utakmica 7. kola Lige šampiona.
U popodnevnom terminu na programu su dva susreta:
Galatasaraj - Atletiko Madrid 1:1
Karabag - Ajntraht 1:1
20:26
Karabag - Ajntraht - 2:2
Ponovo ekspresno izjednačenje,Duran postiže svoj drugi gol na meču za radost domaćina.
19:34
Foto galerija iz Istanbula
Foto galerija Liga šampiona Foto: Cem Tekkesinoglu / AFP / Profimedia, Ozan KOSE / AFP / Profimedia
19:08
Galatasaraj - Atletiko 1:1
Ljorente postiže autogol u 20. minutu. Proključao je Istanbul, Galatasaraj je izjednačio.
19:00
Karabag - Ajntraht 1:0
Erupcija oduševljenja u Bakuu. Duran dovodi domaćina u vođstvo u 4. minutu
16:34
Tabela Lige šampiona
