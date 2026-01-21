Svi događaji
20:26

Karabag - Ajntraht - 2:2

Ponovo ekspresno izjednačenje,Duran postiže svoj drugi gol na meču za radost domaćina.

20:25

Karabag - Ajntraht -1:2

Čalbi iz penala, donosi preokret u Bakuu i vođstvo gostima

19:34

Foto galerija iz Istanbula

Foto galerija Liga šampiona Foto: Cem Tekkesinoglu / AFP / Profimedia, Ozan KOSE / AFP / Profimedia

19:08

Galatasaraj - Atletiko 1:1

Ljorente postiže autogol u 20. minutu. Proključao je Istanbul, Galatasaraj je izjednačio.

19:01

Karabag - Ajntraht 1:1

Ajntraht je ekspresno izjednačio, golom Uzuna u 10. minutu

19:00

Karabag - Ajntraht 1:0

Erupcija oduševljenja u Bakuu. Duran dovodi domaćina u vođstvo u 4. minutu

18:58

Galatasaraj - Atletiko Madrid 0:1

Simeone je utišao u Istanbul već u 4. minutu

16:34

