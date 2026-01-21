Slušaj vest

Legendarni napadač i kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko postao je novi fudbaler Šalkea, potvrđeno je iz pouzdanih izvora, a vest  je ozvaničio i čuveni Fabricio Romano.

Tako je jedan od najvećih klubova u istoriji nemačkog fudbala dobio ogromno pojačanje u borbi za povratak u Bundesligu.

Džeko u Gelzenkirhen stiže kao slobodan igrač, nakon što je sporazumno raskinuo saradnju sa Fiorentinom, gde je proveo prethodnu polusezonu. Klub iz Serije A nije tražio nikakvo obeštećenje, pa Šalke nije morao da plati kompenzaciju za 39-godišnjeg golgetera, što ovaj transfer čini još značajnijim za finansijski opterećenog nemačkog velikana.

Iskusni napadač je odbio znatno unosnije ponude i odlučio da prihvati sportski izazov, jasno stavivši do znanja da mu novac nije prioritet. Njegova želja je da pomogne Šalkeu, trenutno prvoplasiranom timu Cvajte, da se vrati tamo gde mu je mesto, u elitni rang nemačkog fudbala.

