Malme će u ovaj meč ući značajno oslabljen. Naime ekipa koju sa klupe predvodi Mihel Anhel Ramirez biće uskraćena za pomoć dvojice standardnih prvotimaca. Jens Striger Larsen i Oto Rosengren neće biti u konkurenciji za tim protiv šampiona Srbije zbog povreda.

Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic

Zvezda nakon šest utakmica ima deset bodova i blizu je plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.

Malme ima samo jedan bod i teoretske šanse za plasman dalje.

U poslednjem kolu 29. januara crveno-beli dočekuju Seltu.

Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 18.45 časova.

Fudbaleri Zvezde kod Delija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

