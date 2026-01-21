Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Malmeu u utakmici 7. kola Lige Evrope.
LIGA EVROPE
ZVEZDI OLAKŠAN POSAO PROTIV MALMEA: Šveđani bez dva važna igrača protiv crveno-belih!
Malme će u ovaj meč ući značajno oslabljen. Naime ekipa koju sa klupe predvodi Mihel Anhel Ramirez biće uskraćena za pomoć dvojice standardnih prvotimaca. Jens Striger Larsen i Oto Rosengren neće biti u konkurenciji za tim protiv šampiona Srbije zbog povreda.
Zvezda nakon šest utakmica ima deset bodova i blizu je plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.
Malme ima samo jedan bod i teoretske šanse za plasman dalje.
U poslednjem kolu 29. januara crveno-beli dočekuju Seltu.
Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 18.45 časova.
