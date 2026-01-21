Svi događaji
Od najnovijeg
22:55

Marsej - Liverpul 0:3

Kodi Gakpo u nadoknadi vremena stavlja tačku na pobedu Liverpula

22:39

Atalanta - Bilbao 2:3

Potpuni preokret u Bergamu. Atletik pred pobedom. Strelci su Serano u 70, i Navaro u 74. minutu.

Ipak domaćin se ne predaje. Kratović u 88. minutu vraća nadu Atalanti.

22:35

Čelsi - Pafos 1:0

Čelsi je konačno slomio otpor kiparskog prvaka. Kaisedo je strelac u 78. minutu,

22:34

Slavija - Barselona 2:4

Levandovski postavlja stvari na svoje mesto u Pragu, Barsa pred novom pobedom.

22:32

Marsej - Liverpul 0:2

Muk na Velodromu. Frimpong nakon odbitka postiže drugi gol za Liverpul u  71. minutu

22:29

Slavija Prag - Barselona 2:3

Barselona ponovo vodi u Pragu, Dani Olmo je strelac u 63. minutu.

22:26

Juventus - Benfika 2:0

I Juventus postiže dva brza gola u Torinu. Strelci su Tiram u 55, i Mekeni u 64. minutu.

22:22

Foto galerija Lige šampiona

Foto galerija Lige šampiona Foto: Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

22:18

Atalanta - Bilbao 1:1

Baskijci su izjednačili u Bergamu strelac je Guruzeta u 58. minutu

22:17

Bajern - Sent Žil 2:0

Bavarci su sa dva brza gola Kejna u 52, i 55. minutu slomili otpor Belgijanaca

21:48

Marsej - Liverpul 0:1

Liverpul je u nadoknadi prvog poluvremena poveo u Marseju golom Soboslaja iz slobodnog udarca.

21:46

Slavija - Barselona 2:2

Potpuna ludnica u Pragu. Barsa je preokrenula golom Fermina u 42. minutu.  Međutim samo dva minuta kasnije, Levandovski postiže autogol za novo izjednačenje.

21:35

Slavija - Barselona 1:1

Barselona je izjednačila golom Fermina u 34. minutu.

21:32

Njukasl - PSV 2:0

Njukasl je duplirao prednost, protiv holndskog tima. Gordon je strelac u 30. minutu.

21:25

Atalanta - Bilbao 1:0

Pogodak u Bergamu. Atalanta vodi, Skamaka je strelac.  

21:13

Slavija - Barselona 1:0

Šok za Katalonce u Pragu domaćin je poveo golom Kuseja u 10. minutu.

21:11

Njukasl - PSV 1:0

Prvi gol ove večeri pao je u Njukaslu. Visa je strelac u 8. minutu

20:45

Tabela Lige šampiona



Пласман обезедио Sofascore

20:45

Ludnica u Istanbulu i Bakuu

Ne propustiteFudbalATLETIKO PREŽIVEO PAKAO BOSFORA: Ludnica u Azerbejdžanu i velika pobeda domaćina u 94. minutu!
profimedia-1068053420.jpg