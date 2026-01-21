U večernjem terminu odigrano je još sedam mečeva 7. kola Lige šampiona.

Postignuti su sledeći rezultati:

Atalanta - Atletik Bilbao 2:3

Bajern - Sent Žil 2:0

Čelsi - Pafos 1:0

Juventus - Benfika 2:0

Marsej - Liverpul 0:3

Njukasl - PSV 3:0

Slavija - Barselona 2:4

Tabela Lige šampiona kolo pre kraja ligaške faze:





Пласман обезедио Sofascore

Fudbaleri Liverpula pobedili su na gostujućem terenu Marsej 3:0, u utakmici sedmog kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost Liverpulu doneo je Dominik Soboslaj pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao golman Marseja Heronimo Rulji autogolom u 72. minutu.

Konačan rezultat postavio je Kodi Gakpo pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao napadač Liverpula Ugo Ekitike u 23. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Liverpul je četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok Marsej zauzima 19. mesto sa devet bodova.

Liverpul će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze dočekati Karabag, dok će Marsej igrati na gostujućem terenu protiv Klub Briža.

Čelsi je na svom terenu u Londonu pobedio Pafos 1:0.

Pobedonosan gol za Čelsi postigao je Mojses Kaisedo u 78. minutu.

Čelsi je osmi na tabeli sa 13 bodova, dok Pafos zauzima 30. mesto sa šest bodova.

Čelsi će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu u Napulju protiv Napolija, dok će Pafos u Limasolu biti domaćin protiv Slavije iz Praga.

Juventus je na svom terenu u Torinu pobedio Benfiku 2:0.

Prednost Juventusu doneo je Hefren Tiram golom u 55. minutu, a konačan rezultat je postavio Veston Makeni pogotkom u 64. minutu.

Benfika je imala šansu da u 81. minutu dođe do gola iz penala, ali je Vangelis Pavlidis promašio udarac sa "bele tačke".

Srpski krilni igrač u ekipi Juventusa Filip Kostić ušao je u igru u 82. minutu, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Dušan Vlahović utakmicu propustio zbog povrede.

Juventus zauzima 15. mesto na tabeli sa 12 bodova, dok se Benfika nalazi na 29. poziciji sa šest bodova.

Juventus će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, dok će Benfika u Lisabonu dočekati Real Madrid

Fudbaleri Bajerna iz Minhena plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su na svom terenu savladali Union Sen Žiloa sa 2:0, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola ligaške faze.

Oba gola za minhenski tim postigao je Hari Kejn u 52. i 55. minutu sa penala.

Domaći tim je od 63. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Kim Min Džeu.

Bajern je u 81. minutu mogao da poveća vođstvo protiv belgijskog tima, ali je neprecizan sa penala bio Kejn.

Minhenski klub na drugom mestu Lige šampiona ima 18 bodova, dok je Union Sen Žiloa na 31. poziciji sa šest bodova.

U poslednjem kolu Bajern gostuje PSV-u, a Union Sen Žiloa dočekuje Atalantu.

Barselona je na gostovanju pobedila Slaviju iz Praga sa 4:2.

Slavija je povela u 10. minutu nakon kornera. Loptu je glavom pred gol poslao Tomas Holeš, a najbolje se snašao Vasil Kušej, koji je ugurao loptu u mrežu rivala.

Barselona je izjednačila u 34. minutu, kada je loptu u prostor poslao Frenki de Jong, a u strelce se upisao Fermin Lopes.

Svoj drugi gol na meču Fermin Lopes postigao je u 42. minutu, kada je uputio precizan šut sa ivice kaznenog prostora.

Prednost Barselone trajala je samo dva minuta, pošto je u 44. minutu nakon kornera autogol postigao Robert Levandovski.

Katalonski tim je do novog vođstva mogao u 50. minutu, ali je pogodak De Jonga poništen zbog ofsajda.

Gosti su ipak u nastavku stigli do pobede, a golove su postigli Dani Olmo u 63. i Levandovski u 71. minutu.

Barselona se popela na deveto mesto na tabeli Lige šampiona sa 13 bodova, a Slavija iz Praga na 34. mestu ima tri boda.

U narednom kolu Barselona dočekuje Kopenhagen, dok Slavija gostuje kiparskom Pafosu.

Njukasl je na svom terenu bio bolji od PSV sa 3:0.

Golove za engleski tim postigli su Joan Visa u osmom, Entoni Gordon u 30. i Harvi Barns u 65. minutu.

Njukasl na sedmom mestu Lige šampiona ima 13 bodova, dok je PSV 22. sa osam bodova.

U sledećem kolu Njukasl gostuje Pari Sen Žermenu.

Atletik Bilbao je u Bergamu pobedio Atalantu sa 3:2.

Italijanski tim je u vođstvo doveo Đanluka Skamaka u 16. minutu, da bi izjednačenje baskijskoj ekipi doneo Gorka Guruseta u 58. minutu.

Atletik je u nastavku došao do preokreta golovima Nika Serana u 70. i Robert Navara u 74. minutu, dok je konačnih 3:2 postavio crnogorski fudbaler Nikola Krstović u 88. minutu.

Za Atalantu je od 76. minuta igrao srpski fudbaler Lazar Samardžić.

Atalanta na 13. mestu ima 13 bodova, dok je Atletik Bilbao na 23. poziciji sa osam bodova.

Poslednji meč u ligaškoj fazi Atletik Bilbao igra na svom terenu protiv lisabonskog Sportinga.

Direktan plasman u osminu finala izboriće prvih osam ekipa, dok će timovi od devetog do 24. mesta igrati u šesnaestini finala Lige šampiona.