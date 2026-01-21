Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Švedske - Aleksandar Radonić

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković odlučio je da njegov tim ne trenira na stadionu Malmea - Eleda, kapaciteta 22.500 ljudi.

Crveno-beli su trening odradili danas u jutarnjim časovima na stadionu "Rajko Mitić". Da podsetimo, put Švedske su krenula 23 fudbalera Crvene zvezde - Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Stefan Gudelj, Rodrigao, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Bruno Duarte.

Zanimljivo, prethodnik Dejana Stankovića, bivši trener Crvene zvezde Vladan Milojević praktikovao je da ekipa obavezno trenira na stadionu na kojem će igrati utakmicu. Novi trener Dejan Stanković povukao je potez koji radi veliki broj trenera iz najjačih evropskih liga.

Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Ne propustiteFudbalZVEZDI OLAKŠAN POSAO PROTIV MALMEA: Šveđani bez dva važna igrača protiv crveno-belih!
profimedia0641181987.jpg
FudbalRUŠI SE NAJČUDNIJI STADION NA SVETU: Na njegovom mestu niče remek-delo vredno pola milijarde evra
Stadion Singapur
FudbalEDIN DŽEKO SE VRATIO U NEMAČKU: Legendarni napadač potpisao za evropskog velikana sa samo jednim ciljem...
Edin Džeko na meču Austrija - Bosna i Hercegovina
FudbalSJAJNE VESTI ZA DELIJE PRED MEČ SA ŠVEĐANIMA! Crveno-beli otputovali u Malme, u avion se ukrcao i Mirko Ivanić!
Screenshot 2026-01-21 163321.jpg

Šerif Endiaje postigao gol na Kupu afričkih nacija Izvor: Arena 2 Premium