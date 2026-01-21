Slušaj vest

Imate li viziju tima? Igrate protiv Andreja Đurića, koji je bio u Zvezdi, da li ste se eventualno čuli?

- Nadovezao bih se na Radeta, Evropa je Evropa, iako Malme nema rezultatski imperativ, ali igrati kod kuće Evropu, sa novim trenerom, sigurno da će pružiti jak otpor. Drago mi je da je Đurić nastavio da igra dobro, nismo se čuli, ali ćemo se lepo pozdraviti sutra.

Stanković o dugoj pauzi bez zvaničnog meča

- Gledali smo da se što pre vratimo u takmičarski ritam. Uspeli smo u tome, a teren je merilo toga. U tim verujem, momke koji će, ali i one koji neće igrati. Svaki minut provden na terenu u jednom sistemu je mnogo bitan. Spremni smo za takmičarski ritam, to je 100 posto.

Deki o treneru Malmea

- Nikad sebi ne bih dao za pravo da komentarišem rad i planove kolege. Temperamentnost treba da postoji. Energija koju pokušavaš sa strane da pošalješ. Gledali smo utakmicu protiv Sparte, došlo je do promena sistema. Ja ne bih da se mešam u to, ja bih da gledam naš. Neka nastavi da bude temperamentan i agresivan. Ja to obožavam.

O Dejanu Radonjiću?

- Deja Radonjić je veliki čovek. U današnje vreme kada za nekoga kažeš da je velik čovek to je jedan od najvećih komplimenata. O njemu možeš da pričaš o bilo čemu. To je bilo otkrovenje za mene kada smo poćeli da se družimo i putovali smo, gledali smo Evropsko prvenstvo zajedno. Dolazio sam na njegove utakmice Evrolige, svaki put me je pozdravio. To govori o čoveku. Nastavili smo da se družimo i van terena. Drago mi je što je došao kao veliki zvezdaš da pruži podršku.

Kakve su emocije pred prvu zvaničnu utakmicu u novom mandatu?

Svaka utakmica u Zvezdi nosi svoje emocije, ne mogu da ih delim na evropske i prvenstvene. Rekao sam da je u mom prvom mandatu bilo dosta navijačkog, sada je dosta drugačije, fokus je na tim, detalje i utakmicu. Kada krene utakmica, paliće se i onaj Deki koji je navijač, ali prvo da sklopimo sve kockice. Nadam se da će mi Rade i drugari doneti te emocije da mogu i da se poradujem i potrčim. Sada je dosta mirnije.

Da li računa na Nemanju Radonjića?

Vodim računa o 24 igrača. Svako od njih zaslužuje da igra. Na meni je da odaberem onoga ko će dati ono što treba. Kako Nemanja, tako i ostali. Ja ću proceniti koja je to optimalna forma igrača. Fudbal se igra trenutno u dva pravca. Trenutno je odbrambeni bitniji od napadačkog. Kad dođe momenat, igraće svako ko bude ispunjavao uslove.

Da li razmišlja o evropskom proleću?

Ako pričamo o matematici, ne može da odluči. To ne menja naše ciljeve. Naši ciljevi će biti da u obe utakmice donesemo maksimalan broj bodova. Imamo jednu meč loptu sutra i voleo bih da je iskoristimo.

Da li Zvezda može da odgovori na jak intenzitet svih 90 minuta?

- Ne bih ni ja prihvatio da igramo dva puta po 45 minuta, da nisam pričao sa igračima, verovao sam im, to je i sportski duh i timski ekipe. Idemo na poverenje, došli su sa kilažama sa kojima je bilo potrebno. Nigde nije izletelo, sve je bilo dobro. Intenzitet - da! Ne treba oni da se štede, samo sam im rekao da ne padaju na prvu, kada se drugi put umore, onda ćemo da ih menjamo, to je naš interni dogovor, nemoj na prvu da dižeš ruku, diži na drugu!