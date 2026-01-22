Slušaj vest

Zvezda nakon šest utakmica ima deset bodova i blizu je plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.

Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic

Malme ima samo jedan bod i teoretske šanse za plasman dalje.

U poslednjem kolu 29. januara crveno-beli dočekuju Seltu.

Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 18.45 časova.

Utakmici možete pratiti na kanalima "Arene sporta" i RTS - a a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.

Meč na "Eleda Areni" počinje u 18.45 časova.

