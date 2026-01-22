Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Malmeu u utakmici 7. kola Lige Evrope
LIGA EVROPE
CRVENO-BELI U HLADNOJ ŠVEDSKOJ JURE EVROPSKO PROLEĆE: Evo gde možete pratiti prenos meča Malme - Crvena zvezda
Slušaj vest
Zvezda nakon šest utakmica ima deset bodova i blizu je plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.
Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic
Vidi galeriju
Malme ima samo jedan bod i teoretske šanse za plasman dalje.
U poslednjem kolu 29. januara crveno-beli dočekuju Seltu.
Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 18.45 časova.
Utakmici možete pratiti na kanalima "Arene sporta" i RTS - a a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.
Meč na "Eleda Areni" počinje u 18.45 časova.
Reaguj
Komentariši