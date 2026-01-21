Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Švedske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova igraju utakmicu Lige Evrope protiv Malmea u Švedskoj.

Trener Dejan Stanković nije odredio kojih 11 igrača će izvesti na stadion Eleda i suprotstaviti aktuelnom prvaku Švedske.

Rekao je šef struke crveno-belih da još nije siguran da li će, i uopšte koliko rizikovati da Mirkom Ivanićem, koji je propustio veći deo priprema u Turskoj zbog hroničnog problema sa listom.

Samim tim teško je odgonetnuti kojih 11 bi mogao da izvede Dejan Stanković protiv Malmea.

Dejan Stanković na pripremama fudbalera Crvene zvezde u Turskoj Foto: Dragan Tesic

Tokom priprema u Antaliji Stanković je kombinovao, probao, a u razgovoru sa novinarom Kurira pred polazak za Švedsku, rekao je da su mu sve provere u Turskoj pokazale mnogo i baš ono što je tražio,dok je rezultat bio u drugom planu.

Na golu Crvene zvezde biće Mateus. E, sad što se tiče četvorice igrača u odbrani, tu je Dejan Stanković u problemu, jer je na pozicijama štopera video Miloša Veljkovića i Franklina Tebua Učenu.

Ali, Nigerijac se povredio i na njegovo mesto uskočio Brazilac Rodrigao, taktički pismen igrač, ali malo sporiji. Deluje da je u prednosti u odnosu na mlađeg Stefana Lekovića. Na bočnim pozicijama biće Jung Vu Seol i Nair Tiknizjan.

Dva zadnja vezna nisu sporna. Izvesno je da na tim mestima Dejan Stanković vidi Radeta Krunića i Timija Maksa Elšnika, dok će Tomas Handel morati radom da zasluži poverenje novog šefa struke.

Ofanzivne i bočne pozicije su najveća dilema Dejana Stankovića za utakmicu protiv Malmea. Trener Crvene zvezde probao je u Turskoj šestoricu igrača - Vladimira Lučića, Milsona, Vasilija Kostova, Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija i Nemanju Radonjića.

Nemanja Radonjić, slavi gol za Crvenu zvezdu na 177. večitom derbiju Foto: Dragan Tesic

Među njima treba tražiti trojicu staters. Zasad, deluje da bi protiv Malmea mogli da zaigraju Lučić - Kostov - Katai. Makar prema učinku sa priprema u Turskoj, gde su baš ova tri igrača pokazala najviše.

U napadu nema bilo kakvih nedoumica. Mesto centarfora zagarantovano je za Marka Arnautovića, koji je izlečio povredu i posle priprema u Turskoj deluje da je prilično spremniji nego u prvom delu sezone.

Novajlije, Džej Enem i Daglas Ovusu nemaju pravo igranja u prvoj fazi Lige Evrope.

Projektovani sastav Crvene zvezde za Mačke u formaciji 4-2-3-1: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Kostov, Radonjić - Arnautović.