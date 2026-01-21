Na snimcima koji su se pojavili na mrežama, može se videti da su Delije u velikom broju na ulicama Malmea.
Fudbal
SUKOB NAVIJAČA NA ULICAMA MALMEA: Delije u žestokoj tuči - pojavili se prvi snimci
Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u četvrtak od 18.45 ekipi Malmea u Švedskoj, u okviru sedmog kola ligaške faze Lige Evrope, na ulicama vlada pravi mali rat.
Navodno, kako tvrdi poznata navijačka stranica "Hooligans.cz", Delije su učestvovale u tuči na ulicama švedskog grada, ali za sada nije poznato sa kim su se tačno Delije sukobile.
Pogledajte te snimke:
