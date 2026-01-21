Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u četvrtak od 18.45 ekipi Malmea u Švedskoj, u okviru sedmog kola ligaške faze Lige Evrope, na ulicama vlada pravi mali rat.

Navodno, kako tvrdi poznata navijačka stranica "Hooligans.cz", Delije su učestvovale u tuči na ulicama švedskog grada, ali za sada nije poznato sa kim su se tačno Delije sukobile.

Pogledajte te snimke:

STANKOVIC DEJAN-PROMOCIJA_42.JPG
zvezda-makabi--59939.jpg
profimedia0641181987.jpg
Screenshot 2026-01-21 163321.jpg

