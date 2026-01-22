Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde najavili su tradicionalno okupljanje i korteo i za utakmicu protiv Malmea (18.45) u Ligi Evrope.

Delije će se naći na trgu Lila od 15.30 časova, a odatle će u organizovanom korteu krenuti kroz grad Malme do stadiona Eleda.

Očekuje se između 1.000 i 2.000 navijača Crvene zvezde na stadionu Malmea. Oko 500 njih doći će iz Srbije, dok će ostatak stići iz zemalja Skandinavije, Nemačke, Engleske...

Navijači Crvene zvezde godinama unazad organizuju odlazak sa trgova evropskih gradova do stadiona. Spektakularno je bilo u Salcburgu, Atini (Pireju), Napulju, Lajpcigu, Mančesteru, Portu, Gracu...

Skup Delija na dan utakmice će biti na ovom trgu u 15:30 časova. Pozivamo sve Delije, da dođu na trg i da zajedno prošetamo do stadiona i da 90 minuta pružimo našem timu podršku u borbi za Evropsko proleće! Ne zaboravi da poneseš šal - stoji u objavi Delija na njihovom zvaničnom Telegram kanalu.

Navijači Crvene zvezde sinoć su na ulicama Malmea imali žešći sukob. Prema snimcima koji su objavljeni na veb stranici "hooligans.cz" vidi se da Delije nisu imale nimalo milosti prema svojim rivalima. Poznato je i ko je izvukao deblji kraj od Delija. Radi se o pripadnicima dve navijačke skupine Malmea "Supras" i "Block 3" koje su navijači Crvene zvezde napali ispred njihovog kafića u gradu.

Valja pomenuti da se u Malmeu nalazi i veliki broj Hrvata koji prate njihovu rukometnu reprezentaciju, koja baš u ovom gradu igra utakmice na Evropskom prvenstvu.