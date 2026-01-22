Slušaj vest

Radinović, član crveno-bele ekipe koja se 1991. godine popela na krov Evrope i sveta, živi u Malmeu, ali će večeras biti navijač srpskog kluba u kojem je igrao od 1989. do 1993. godine.

Za Kurir je nekadašnji defanzivac poručio da veruje u pobedu Crvene zvezde, ali da ne očekuje da će do nje ekipa Dejana Stankovića doći lako, uprkos tome što domaćin ne pruža partije slične onim iz prethodnih sezona.

Duško Radinović za Kurir iz Malmea Izvor: Kurir

"Razmišljam da je Zvezda u ovom trenutku puno bolja od Malmea, pošto Malme ove godine nije pokazao ono što je pokazivao prethodnih godina. Nadam se da će Crvena zvezda ući sa punom snagom, da će biti motivisana za ovu utakmicu maksimalno. Neće biti lako, uslovi su malo otežani, počeo je malo i sneg da pada, hladno je dosta, ali mislim da Crvena zvezda ima te kvalitete kojim će ovu utakmicu privesti kraju onako kako treba, da će da osvoje bodove i da imaju šansu da se plasiraju u sledeću fazu", rekao je Duško Radinović za Kurir.

Rajko Nedić, novinar Kurira sa Duškom Radinovićem i Svetozarom Mijailovićem Foto: Kurir Sport

Radinović je karijeru počeo u Mladosti iz Podgorice (tadašnji OFK Titograd), odakle je prešao u Sutjesku.

Duško Radinović i Rajko Nedić Foto: Kurir Sport

U Crvenu zvezdu je stigao 1989. godine, a nakon četiri sezone se preselio u Švedsku gde je do kraja karijere 2001. godine nastupao za Degerfors, Brage i IFK Malmo.