Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Švedske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 časova igraju protiv Malmea, utakmicu pretposlednjeg kola grupne faze Lige Evrope.

Malme je ogromna nepoznanica ne samo za crveno-bele, već i za domaću sportsku javnost.

Prvak Švedske za 2024. godinu nije odigrao takmičarsku utakmicu od 7.novembra, kada su prvenstvo završili na razočaravajuće šestom mestu, a protekli period od skoro mesec dana fudbaleri Malmea proveli su u Španiji na pripremama. Miguel Anhel Ramirez rodom sa Kanarskih ostrva postavljen je za trenera, nakon što je Henrik Ridstrem dobio otkaz tokom 2025. zbog slabijih rezultata u ligi Švedske i Evropi.

Španski stručnjak Ramirez pišu švedski mediji, doneo je novu energiju i želju za napredovanjem. Obećao je da će njegova ekipa pokazati bolje lice od dosadašnjeg u Ligi Evrope, a prva utakmica je večeras baš protiv Crvene zvezde. Navodi se da planira taktičku disciplinu i napadački stil igre, sa snažnim fokusom na borbenost i kolektiv.

1/5 Vidi galeriju Trening Malmea pred utakmicu protiv Crvene zvezde Foto: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ne možemo da treniramo u zoološkom vrtu ako vikendom idemo u džunglu. Takav sam, izuzetno strastven i uvek veoma zahtevan. Ovde moramo da stvorimo rat, od ponedeljka do petka, da budemo najbolji tim i zaslužimo pobede tokom vikenda - preneli su švedski mediji njegove reči posle prvog treninga.

Kada je u pitanju tim Malmea, fokus je na kombinaciji iskusnih i mlađih igrača, uz nekoliko taktičkih promena u formaciji i intenzitetu u odnosu na prošlu sezonu. Golman Robin Olsen (36) ima ogromno iskustvo, čak iz Premijer lige i Serije A, gde je branio za Aston Vilu, Everton, Romu i Kaljari. Poslednju liniju štopera čine nekadašnji defanzivac Crvene zvezde Andrej Đurić koji igra u paru sa iskusnim Pontusom Jansonom (34), takođe bivšim štoperom koji je igrao u Engleskoj i Italiji, za Brentford, Lids i Torino.

Što se tiče veznog reda valja izdvojiti Ota Rosengrena, mladog i perspektivnog igrača na mestu centralnog veznog, kao i Danca Andersa Kristijansena (35), jednog od najvažnijih i najuticajnijih igrača na sredini terena. Dobro po Zvezdu je što Rosengren neće igrati zbog povrede, kao i iskusni Danac Jens Striger Larsen. Pažnju treba obratiti i na dvojicu mlađih igrača zadnjeg veznog Kenana Busuladžića i Adriana Skogmara. Pravo igranja nema mldi reprezentativac Srbije Jovan Milosavljević (18) koji je prošlog leta stigao iz pančevačkog Železničara za 2.200.000 evra, što je najskuplja kupovina Malmea. On se ekipi priključio tek ove zime na pripremama u Marbelji. Krilni fudbaler somalijskih korena Ali Taha je brz i probojan igrač koji često pravi razliku. Na levom Boki treba očekivati Seada Haksabanovića, reprezentativca Crne Gore i bivšeg igrača Seltika.

Malme je izgubio sve šanse da se nađe u eliminacionoj fazi Lige Evrope jer ima samo jedan bod i zato će protiv Crvene zvezde dati sve od sebe da skupo proda svoju kožu, najviše kako bi napravili dobru atmosferu pred start domaćeg prvenstva u martu, u kojem ponovo imaju šampionske ambicije. To je i nauk crveno-belima da ih večeras čeka teška utakmica po izuzetno hladnom vremenu.

Bonus video: