Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa su osvojili tri boda u 7. kolu elitnog evropskog takmičenja trijumfom protiv Benfike rezultatom 2:0 na domaćem terenu.

Ekipa iz Torina je do pobede došla golovima Kaprena Tirama u 55. minutu i Vestona Mekenija u 64. minutu.

Na društvenim mrežama se masovno širi kontroverzni snimak situacije koja se dogodila neposredno nakon Mekenijevog gola.

Trener Juventusa Lučano Spaleti je bio imao zanimljivu interakciju sa svojim napadačem Loisom Opendom.

Na snimku je prikazano kako legendarni italijanski strateg lupa šamar fudbaleru koji se smejao.

Tačan kontekst cele situacije nije trenutno poznat javnosti, ali prema izveštaju "Tutosporta", Spaleti je Opendi poručio sledeće:

"Moraš da se probudiš! Razumeš?".

Openda je nekoliko minuta nakon toga ušao u igru umesto Džonatana Dejvida, a Juventus je priveo utakmicu kraju mirno.

Stara dama pred poslednej kolo ligaškog dela ima sigurno mesto u narednoj fazi takmičenja, a uz dosta sreće bi mogla da dođe i do direktnog plasmana u osminu finala.

Juventus ima 12 bodova posle sedam utakmica.

Protiv Benfike je određene minute u završnici meča dobio Filip Kostić, dok Dušana Vlahovića već neko vreme nema na terenu zbog povrede, operacije i perioda oporavka.

Bonus video: