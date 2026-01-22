Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa su osvojili tri boda u 7. kolu elitnog evropskog takmičenja trijumfom protiv Benfike rezultatom 2:0 na domaćem terenu.

Ekipa iz Torina je do pobede došla golovima Kaprena Tirama u 55. minutu i Vestona Mekenija u 64. minutu.

Na društvenim mrežama se masovno širi kontroverzni snimak situacije koja se dogodila neposredno nakon Mekenijevog gola.

Trener Juventusa Lučano Spaleti je bio imao zanimljivu interakciju sa svojim napadačem Loisom Opendom.

Na snimku je prikazano kako legendarni italijanski strateg lupa šamar fudbaleru koji se smejao.

Tačan kontekst cele situacije nije trenutno poznat javnosti, ali prema izveštaju "Tutosporta", Spaleti je Opendi poručio sledeće:

"Moraš da se probudiš! Razumeš?".

Openda je nekoliko minuta nakon toga ušao u igru umesto Džonatana Dejvida, a Juventus je priveo utakmicu kraju mirno.

Stara dama pred poslednej kolo ligaškog dela ima sigurno mesto u narednoj fazi takmičenja, a uz dosta sreće bi mogla da dođe i do direktnog plasmana u osminu finala.

Juventus ima 12 bodova posle sedam utakmica.

Protiv Benfike je određene minute u završnici meča dobio Filip Kostić, dok Dušana Vlahovića već neko vreme nema na terenu zbog povrede, operacije i perioda oporavka.

Ne propustiteFudbalNE TRENIRAMO U ZOO VRTU, VEĆ IDEMO U DŽUNGLU: Kakav je Malme, kakav im je novi trener i šta večeras čeka Zvezdu?!
Trening Malmea pred utakmicu protiv Crvene zvezde
FudbalZVEZDINA LEGENDA ŽIVI U MALMEU, A EVO ZA KOGA ĆE NAVIJATI! Član zlatne generacije za Kurir sve otkrio: Zvezda je puno bolja, ali uslovi su otežani
Duško Radinović
FudbalKORTEO DELIJA SPREMAN I U MALMEU: Oglasili se navijači Zvezde, evo šta će biti na ulicama švedskog grada!
Delije
FudbalCRVENO-BELI U HLADNOJ ŠVEDSKOJ JURE EVROPSKO PROLEĆE: Evo gde možete pratiti prenos meča Malme - Crvena zvezda
5.jpg

Bonus video:

Dušan Vlahović i Džud Belingem razmenili dresove Izvor: Kurir