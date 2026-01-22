Slušaj vest

Na ulicama ovog grada veče pre utakmice došlo je do fizičkog sukoba navijača Malmea i Crvene zvezde.

U saopštenju iz policije je rečeno da sukob nije bio veće razmere, kao i da će sedmorica navijača biti deportovana nazad u Srbiju.

"Ne iznoseći konkretne brojke, mogu da kažem da je na terenu više policajaca nego što je uobičajeno na utakmicama visokog rizika", rekao je Tomas Rozenberg, načelnik policije.

On je dodao da je već na aeorodromu započet pretres navijača iz Srbije i da su kod pojedinaca pronađeni navijački rekviziti.

Pristalice crveno-belih koji su stigli u Švedsku da bodre svoj tim su se okupili u više kafića, odakle su otišli na gradski trg gde su naišli na navijače Malmea.

Prisutni pripadnici policije su reagovali i sprečili još veći incident.

"Mi smo deo mreže u okviru Europola koja se bavi sportskim pitanjima i kroz nju dobijamo informacije iz drugih zemalja - u ovom slučaju radi se o podacima i srpske i hrvatske policije", dodao je Rozenberg i poručio da će na dan utakmice biti pojačano prisustvo policije širom grada.

Malme i Crvena zvezda će u četvrtak od 18.45 časova igrati utakmicu 7. kola Lige Evrope.

