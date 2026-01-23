Fudbaler Barselone Pedri odsustvovaće sa terena mesec dana zbog povrede zadnje lože.
ŠTETA
VELIKI PROBLEM ZA BARSELONU! Jedan od najboljih fudbalera mora na ozbiljnu pauzu
Slušaj vest
Ovu informaciju je saopštio je španski klub.
Španski vezista je povredu zadnje lože desne noge zadobio u utakmici protiv Slavije iz Praga, odigranoj u sredu u okviru sedmog kola ligaške faze Lige šampiona.
Pedri u dresu Barselone Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, rosdemora / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Pedri je ove sezone odigrao ukupno 25 utakmica i postigao dva gola za Barselonu.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši