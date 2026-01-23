Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštio je španski klub.

Španski vezista je povredu zadnje lože desne noge zadobio u utakmici protiv Slavije iz Praga, odigranoj u sredu u okviru sedmog kola ligaške faze Lige šampiona.

Pedri u dresu Barselone

Pedri je ove sezone odigrao ukupno 25 utakmica i postigao dva gola za Barselonu.

