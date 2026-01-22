Slušaj vest

Utakmica protiv Gangvona trebalo je da počne u 15 časova, a crno-beli su vest o odlaganju objavili nekoliko minuta pre zakazanog početka.

Kao da su predstavnici dva kluba do poslednjeg trenutka čekala da vide da li će odigravanje prijateljske utakmice ipak biti moguće.

Susret protiv ekipe iz Južne Koreje trebalo je crno-belima da posluži kao generalna proba pred povratak u Beograd i nastavak Super lige Srbije.

Za Partizan je od starta protiv Gangvona trebalo da igraju sledeći igrači: M. Milošević - Roganović, S. Milić, N. Simić, Abdulmalik - Dragojević, Ugrešić, Vukotić - Sek, B. Kostić - A. Kostić.

Na klupi je trebalo da sede: Krunić, Vasiljević, Makević, Jovanović, Lekić, Marinković, Stojković, Đurđević, Petrović, Radović, Polter

Ekipa Nenada Stojakovića je u Turskoj odigrala tri utakmice. Protiv Đera (2:2) i Rakova (1:1) je odigrala mečeve bez pobednika, dok je protiv Mure poražena rezultatom 3:0.

Partizan je trenutno lider Super lige Srbije, sa bodom više od Crvene zvezde, a u 21. kolu će biti domaćin Radničkom iz Niša.

