Spektakularan korteo napraviće navijači Crvene zvezde u Malmeu.

Okupljanje tifoza crveno-belih počelo je na trgu Lila u 15.30 časova, gde je viđen stvarno veliki broj navijača Crvene zvezde.

Švedska policija mirno posmatra sve šta rade Delije, koji se nalaze na trgu i u okolnim kafićima i pabovima. Čuju se pesme o Crvenoj zvezdi, koje se smenjuju jedna za drugom. Nekoliko policijskih marica raspoređeno je na rubnim delovima trga Lila, ali zasad nema specijalnih snaga organa reda u velikom broju. Očekuje se da pristignu kada korteo krene ka stadionu.

Očekuje se između 1.000 i 2.000 navijača Crvene zvezde na stadionu Malmea. Oko 500 njih doći će iz Srbije, dok će ostatak stići iz zemalja Skandinavije, Nemačke, Engleske...

Navijači Crvene zvezde godinama unazad organizuju odlazak sa trgova evropskih gradova do stadiona. Spektakularno je bilo u Salcburgu, Atini (Pireju), Napulju, Lajpcigu, Mančesteru, Portu, Gracu... Tako će biti i u Malmeu.

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 časova igraju protiv Malmea, utakmicu pretposlednjeg kola grupne faze Lige Evrope.