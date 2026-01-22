Slušaj vest

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je za "Mirror Fudbal" da sedamnaestogodišnji vezni igrač Vasilije Кostov, koga prati Arsenal, ima sve što je potrebno da igra u Premijer ligi, uprkos interesovanja Bajern Minhena i Borusije Dortmund.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Arsenal i Borusija Dortmund će večeras imati skaute u Švedskoj kako bi pratili sedamnaestogodišnjeg veznog igrača Crvene zvezde Vasilija Кostova u utakmici Lige Evrope protiv Malmea.

Perspektivni srpski reprezentativac već je jednom nastupao za svoju zemlju, nakon sjajne sezone u domovini, tokom koje je postigao šest golova na 24 nastupa u svim takmičenjima.

Кostov, koji je već pogodio mrežu u Evropi protiv portugalskog giganta Porta, nazvan je „balkanski Barela“ i „srpski Pedri“ zbog svojih izvanrednih tehničkih kvaliteta.

Govoreći ekskluzivno za Mirror Fudbal, generalni direktor Crvene zvezde iz Beograda, Zvezdan Terzić je jasno stavio do znanja da je njegov tim već pokazao konkretno interesovanje za tinejdžera, jer se trka za njegov potpis zaoštrava.

Rekao je: „Ne mogu tačno da govorim o tome ko je zvao, ali već smo dobili ponudu vrednu 20 miliona evra (17,45 miliona funti) za njega.“

Terzića su potom pitali da li smatra da Кostov ima potrebne kvalitete za nastup u Premijer ligi , na šta je on odgovorio:

„Naravno, ali ne za bilo koji tim, mogao bi da igra za jedan od šest najvećih klubova.“

"Mirror Fudbal" saznaje da je Bajern Minhen samo jedan od mnogih timova koji su kontaktirali Crvenu zvezdu iz Beograda radi informacija o mladom fudbaleru.