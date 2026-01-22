Slušaj vest

Senegal je prošle nedelje osvojio Kup afričkih nacija pošto je u finalu posle produžetaka pobedio domaćina takmičenja Maroko 1:0. Pre toga, ekipa Senegala je napustila teren nezadovoljna suđenjem, kada je Maroku dosuđen jedanaesterac u nadoknadi vremena.

Senegalski fudbaler Sadio Mane ubedio je saigrače da se vrate na teren, kako bi Brahim Dijas izveo penal, koji je promašio.

"Nikada mi nije bila namera da idem protiv principa igre koju toliko volim. Jednostavno sam pokušao da zaštitim moje igrače od nepravde. Ono što neki mogu doživeti kao kršenje pravila nije ništa više od emotivne rekacije na pristrasnost situacije. Posle razmišljanja, odlučili smo da nastavimo utakmicu i osvojimo trofej", naveo je Tijav na Instagramu.

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino osudio je potez selekcije Senegala, a Fudbalski savez Maroka najavio je pokretanje pravnog slučaja jer je napuštanje terena "značajno uticalo na normalan tok utakmice i učinak igrača".

Posle dosuđenog jedanaesterca došlo je do koškanja igrača na terenu i pored terena, a redari su se iza gola sukobili sa Senegalcima. Utakmica je bila prekinuta 15 minuta, ali je bilo nereda i kada je Dijas izveo jedanaesterac.

"Doživeli smo izuzetan turnir sa sjajnom organizacijom, koji se nažalost završio na dramatičan način", dodao je senegalski selektor.

Fudbalski savez Senegala osudio je nedostatak fer-pleja domaćina turnira uoči finala.

"Izvinjavam se ako sam nekoga uvredio, ali ljubitelji fudbala će razumeti da su emocije sastavni deo ovog sporta", rekao je Tijav o napuštanju terena.

(Beta)