Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.

1/14 Vidi galeriju Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Vasilije Kostov u 16. minutu.

Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.

U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Završene su sve utakmice 7. kola, sem meča Utreht - Gent (kasnije počela) a tabela trenutno izgleda ovako:





Crveno-beli su trenutno na desetoj poziciji sa 13. bodova. Ispred Zvezde su Roma i Ferencvaroš sa 15 bodova, kao i Betis i Porto sa 14 poena. Zvezda juri ove ekipe za direktan plasman u osminu finala.

Zvezda u poslednjem kolu mora da savlada Seltu i da se da nada povoljnim rezultatima, kako bi preskočila dve od te četiri ekipe.

Roma i Ferencvaroš treba da izgube, a Porto i Betis da ne pobede. Dakle ne moraju sve četiri ekipe, već dve od pomenutih.

Ovo su parovi:

Panatinaikos - Roma

Notingem - Ferencvaroš

Porto - Rendžers

Betis - Fejnord