ZVEZDA MOŽE DIREKTNO U OSMINU FINALA: Evo šta je potrebno da se dogodi u poslednjem kolu...
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.
Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Vasilije Kostov u 16. minutu.
Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.
U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.
Završene su sve utakmice 7. kola, sem meča Utreht - Gent (kasnije počela) a tabela trenutno izgleda ovako:
Пласман обезедио Sofascore
Crveno-beli su trenutno na desetoj poziciji sa 13. bodova. Ispred Zvezde su Roma i Ferencvaroš sa 15 bodova, kao i Betis i Porto sa 14 poena. Zvezda juri ove ekipe za direktan plasman u osminu finala.
Zvezda u poslednjem kolu mora da savlada Seltu i da se da nada povoljnim rezultatima, kako bi preskočila dve od te četiri ekipe.
Roma i Ferencvaroš treba da izgube, a Porto i Betis da ne pobede. Dakle ne moraju sve četiri ekipe, već dve od pomenutih.
Ovo su parovi:
Panatinaikos - Roma
Notingem - Ferencvaroš
Porto - Rendžers
Betis - Fejnord