Slušaj vest

Bergval se povredio u utorak tokom utakmice protiv Borusije iz Dortmunda u Ligi šampiona, a zamenjen je u drugom poluvremenu nakon što je pokušao da nastavi da igra.

Švedski 19-godišnji fudbaler biće određeni period nedostupan treneru Tomasu Franku, a posle prvih pregleda lekari su naveli da, prema najgorem scenariju, Bergvala čeka pauza do tri meseca, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Bergval je došao u Totenhem u februaru 2024. godine iz Đurgardena, a ove sezone odigrao je 26 utakmica za ekipu koja je 14. na tabeli Premijer lige.

On se priključio igračima Džejmsu Medisonu, Rodrigu Bentankuru, Mohamedu Kudusu, Dejanu Kuluševskom i Benu Dejvisu koji će dugoročno odsustvovati zbog povreda.

Posle šestonedeljne pauze u ekipu bi trebalo da se vrati Rišarlison.

(Beta)

Ne propustiteFudbalARSENAL POSLAO ASTRONOMSKU PONUDU ZVEZDI ZA KOSTOVA: Ovo su detalji - na pomolu najveći transfer u istoriji srpskog fudbala!
Vasilije Kostov u dresu FK Crvena zvezda
FudbalZVEZDINI NAVIJAČI ZAPALILI BAKLJE U MALMEU: Trg grmi od pesama, Delije pristižu u velikom broju
WhatsApp Image 2026-01-22 at 15.43.04 (1).jpeg
FudbalŠOK IZ TURSKE! OTKAZANA POSLEDNJA UTAKMICA PARTIZANA! Crno-beli nekoliko minuta pre početka javili neočekivanu vest! Poznat je i razlog
trening-prpo-09-01-2026-332-1767960290.JPG
FudbalSKANDALOZAN SNIMAK! VLAHOVIĆEV TRENER OŠAMARIO FUDBALERA NA UTAKMICI LIGE ŠAMPIONA! Šta se ovde desilo?! Napadač mu se smejao u lice, a onda...
Lučano Spaleti i Lois Openda

Zvezdini navijaci u Malmeu Izvor: Kurir