Prvotimac Liverpula Ibrahim Konate potvrdio je tužnu vest o smrti svog oca Hamadija.

Konate je za smrt oca saznao uoči utakmice Lige šampiona, pa nije igrao protiv Marseja.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Francuski reprezentativac je rođen u Parizu i drugi je najmlađi od osmoro braće i sestara. Njegovi roditelji su emigrirali u Francusku iz Malija.

Ibrahim je sa 15 godina napustio Pariz kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Sošoa.

