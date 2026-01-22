Ibrahim je sa 15 godina napustio Pariz kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Sošoa
TRAGIČNA VEST: Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona
Prvotimac Liverpula Ibrahim Konate potvrdio je tužnu vest o smrti svog oca Hamadija.
Konate je za smrt oca saznao uoči utakmice Lige šampiona, pa nije igrao protiv Marseja.
Francuski reprezentativac je rođen u Parizu i drugi je najmlađi od osmoro braće i sestara. Njegovi roditelji su emigrirali u Francusku iz Malija.
