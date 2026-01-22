Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Švedske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde su na gostovanju u Švedskoj, u sedmom kolu grupne faze takmičenja u Ligi Evrope, pobedili Malme sa 1:0 (1:0) i obezbedili plasman u nokaut fazu.

Pred vama su igrači crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus 7

Gotovo da nije imao posla ove večeri u ledenom Malmeu. Veći deo utakmice proveo je u razgibavanju, kako se ne bi smrzao. Ali, ono što je trebalo da odradi, uradio je vrhunski. Intervenisao je dovoljno da igračima Malmea pokaže da mu neće dati gol. Umeo je i da ukrade po koji minut, onako brazilski, "na finjaka" što je bilo vrlo korisno za njegove saigrače da malo predahnu. Sve u svemu, još jedna odlična partija iskusnog Brazilca.

Jung Vu Seol 7,5

Izuzetno kretanje u oba pravca imao je reprezentativac Južne Koreje. Mnogo je trčao, a deluje da se nije umorio. Bočne igrače Malmea stavio je u džep. Odlično je sarađivao sa Vladimirom Lučićem, a onda i Nikolom Stankovićem. Pored stative sa 16 metara u 58. minutu. Statistika kaže da je sedam puta prekinuo akcije protivnika, direktno tri puta oduzeo loptu, dobio četiri duela na zemlji i jedan u vazduhu. Šteta što pred kraj utakmice nije nagrađen golom, kada je žestoko raspalio po lopti, a ona prozujala pored stative gola Malmea.

Miloš Veljković 7,5

Sigurna partija Zvezdinog štopera. Deluje da je bio konkretniji i odrečitiji u najvažnijim trenucima, kada je čistio situacije ispred gola crveno-belih. Odličan je bio, skoro, pa bez greške. Znao je kad treba da se postavi, da izađe s loptom i bez nje, da siguran pas, zagospodari u vazduhu. Dobio je četiri duela na tlu i tri u vazduhu, statistički bio je iznad proseka, što govori i činjenica da je sedam puta odbranio gol Zvezde sigurnim intervencijama. U odnosu na prvi deo sezone kada je u njegovoj igri bilo određene nesigurnosti, sada je to protiv Malmea izgledalo više nego korektno.

Rodrigao 7

Nije briljirao, a nije ni pravio greške. Stvarno sigurna utakmica Brazilca, koji je igrao bez rizičnih pasova, iskusno. Znao je da čita akcije igrača Malmea, da se namesti i uzgred da siguran pas unapred. Baš je Brazilac bio začetnik akcije kod prvog gola, od njega je sve krenulo. Ako je neko sumnjao u njegovu brzinu, ova utakmica je pokazala da iskustvom i pre svega inteligencijom može da nadomesti sve svoje nedostatke. Prija mi da igra u paru sa Veljkovićem, a očigledno da direktna komunikacija koju ima sa zemljakom Mateusom doprinosi da bude izuzetno siguran u ono što radi.

Nair Tiknizjan 7

I kod njega, kao i kod Seola ozbiljno trčanje u oba pravca, ali dosta više nediscipline. Zaspao je na početku meča i otvorio stopostotnu šansu za Ekonga koji je čudom bio neprecizan. Dobio je za taj propust oštre kritike od trenera Dejana Stankovića. I to je uticalo na njega, jer je do kraja utakmice igrao odgovornije, bez obzira što je nepotrebno u nekoliko navrata ostajao previše na protivničkoj polovini. Bio je dobar u defanzivi, ruku na srce, ali prvo je trebalo da dobije packe. Ne treba mu to, jer stvarno zna fudbala. Tri puta je presekao akcije protivnika, dobio četiri duela, tri na zemlji i jedan u vazduhu.

Rade Krunić 7,5

Kad je lopta kod njega u nogama, onda nema brige za crveno-bele. Deluje da mu saigrači veruju i da se osećaju najsigurnije kad Rade ima posed. A, on ume da gurne loptu napred, da je izvuče iz gužve, napravi kulturan faul... Igra italijanski, onako kako voli, a trener Stanković mu daje punu slobodu na sredini terena. Statistika tu najbolje sve kaže, na svojoj polovini imao je 27 tačnih pasova, iz 27 pokušaja, znači 100 odsto. Na protivničkoj visok procenat od 77 procenata. Partija za svaku pohvalu i činjenica da kad tako igra Rade Krunić, Zvezda jednostavno ne može da izgubi. Čak i kad je ledeno, na minus dva i jak severni vetar sa Arktika koji ledi krv u žilama.

Timi Maks Elšnik 7,5

Odlična partija Slovenca. Lepa igra, nekoliko šansi za gol je imao i šteta što nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Odgovorna igra u oba pravca, sa izrazitim defanzivnom zadacima. Zajedno sa Krunićem dobio je gotovo sve duele na sredini terena, ostavivši inferiorne igrače Malmea Busuladžića i Lundberga. Bilo ga je svuda, njegova dodavanja bila su tačna i što je najvažnije precizna. Nije ginuo u lepoti, radio je i prljave poslove za ekipu na sredini terena, što nekada nije atraktivno i ne vidi se, ali je mnogo bitno i korisno za krajnji ishod utakmice.

Vladimir Lučić 7

Ume da povuče u sredini. Ima taj "cim" koji je teško predvideti, a što treneri i navijači vole. Nekada ume da pretera, ali kad bi rešio kad da ne napravi potez više, bio bi onaj pravi. Na početku utakmice kao na tacni poslužio je Aleksandra Kataija, ali je ovaj bio neprecizan u petom minutu. Šteta. Do kraja utakmice bio je veoma koristan za ekipu, dobro se dopunjavao sa Seolom. Imao je visoke procente uspešnih dodavanja na svojoj i protivničkoj polovini, što mnogo govori.

Vasilije Kostov 7,5

Odlična partija Zvezdinog deteta, od prvog do poslednjeg minuta. Sijao je trener Dejan Stanković od sreće po završetku utakmice, pa se nije libio da dobrano pohvali Vasu pred medijima. Bio je strelac jedinog gola na utakmici, ali kako... Tako se prati akcija. Sve ono dobro što je uradio Marko Arnautović, u gol je pretvorio mladi fudbaler u 15. minutu. Ispratio je prodor saigrača, osetio trenutak i našao se na pravom mestu u pravo vreme. Deluje jednostavno, ali nije baš tako... Fudbal je jednostavna igra, mada ga je najteže igrati baš tako. Dodavanja na svojoj polovini 10 od 10, celih 100 odsto, tačnija dodavanja ukupno 86 procenata. Baš dobra igra, uz ozbiljnu dozu agresivnosti i onog fudbalskog bezobrazluka.

Aleksandar Katai 7

Doneo je ono što je Dejan Stanković od njega tražio, iskustvo, mir na pasu i dobru završnicu, koju nažalost nije krunisao golom. Lepu priliku imao je u 5. minutu, ali je slabo šutirao previše iskosa. Posle toga trudio se da radi za ekipu, da pritisne poslednju liniju odbrane Malmea po desnoj strani, skrati prostor i omogući veznom igračima bolje pozicioniranje u odnosu na protivnika. Igrao je 75 minuta i može se reći da je sa svoje 34 godine postavio nove standarde. Sreća je za mlade igrače Zvezde što ga imaju pored sebe i što mogu da uče od njega.

Marko Arnautović 7

Znalac. Malo je takvih napadača trenutno, koji nemaju ego da sebe stave u prvi plan, već se sa toliko trofeja i sa tako bogatim "sivijem" stave u službu ekipe. A, Arnautović je baš to uradio protiv Malmea. Prvi gol Zvezde bio je njegovih nogu delo. Pobegao je po levoj strani i kao na tacni poslužio malog Vasilija Kostova koji je loptu samo ćušnuo u nebranjenu mrežu. Jedna vrhunska partija i pokazatelj profesionalizma, baš onakvog kakav treba da bude. Za primer mlađim Zvezdinim igračima, koji od Arnautovića u svakom smislu imaju šta da vide i nauče. Preko 75 odsto imao je uspešnih dodavanja, što jasno pokazuje koliko je bio podređen ekipi. Kapa dole, za majstorsku partiju.

Nikola Stanković /

Od 75. minuta umesto Vladimira Lučića. Odradio je svoj posao bez greške, ali premalo vremena za ocenu.

Bruno Duarte /

Od 75. umesto Marka Arnautovića. Mogao je da se proslavi u Malmeu. Neverovatno je šta je promašio u 86. minutu. Baš neverovatno.

Mirko Ivanić /

Od 75. umesto Aleksandra Kataija. Prijalo mu je da oseti teren, posebno što nije prošao cele pripreme sa ekipom

Tomas Handel /

Od 89. umesto Kostova. Malo minuta na terenu, ali i to što je imao, znao je da sačuva loptu i pomogne ekipi.

Dejan Stanković

Odlično je spremio utakmicu i dobio je onako kako najviše voli, na italijanski način. Taktički besprekorno postavljen meč, koji je pokazao da tim već sada izgleda dobro, ali i da ima ozbiljan prostor za napredak. Njegov tim je meč otvorio u 15. minutu, lepom akcijom. Posle toga polako je zaključavao protivnika, koji do kraja utakmice nije nijednom pripretio, a kamoli stvorio šansu za gol. Deluje da je tako moglo još 90 minuta. Izmene je vršio u 75. minutu i kasnije, kada je osvežio ekipu i lako priveo utakmicu kraju. Zvezda je ostvarila četvrtu pobedu zaredom u Ligi Evrope i obezbedila evropsko proleće. Po završetku utakmice slavio je zajedno sa ekipom i navijačima, a na konferenciji emotivno priznao da mu je tako nešto mnogo nedostajalo.

1/14 Vidi galeriju Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir