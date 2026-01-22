Slušaj vest

Slavni fudbaler i bivši trener Partizana Lotar Mateus zadobio je teže povrede na skinjau u Austriji, pa je morao na hitnu operaciju.

Mateus je, kako prenose mediji, trebao da komentariše za jednu TV stanicu utakmicu Lige Evrope između Rome i Štutgarta. Odlučio je da vreme do početka meča provede na skijanju, ali je pao i zadobio tešku povredu na stazi u Oberlehu na Arlbergu.

Nova devojka legendarnog Nemca  Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Nemac je zadobio dvostruku povredu ligamenata desnog ramena, pa je odmah operisan.

"To je bio moj poslednji skok poslednjeg dana odmora. Padina je bila ledena i neravna. Već sam se radovao ručku u planinarskom domu, onda sam odjednom pao na desnu stranu", izjavio je Mateus.

Nakon pada, Mateus je transportovan 280 kilometara nazad do Minhena, u pratnji njegove partnerke Tereze, kako bi bio operisan u privatnoj klinici bivšeg timskog lekara Bajerna.

