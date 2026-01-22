Zvezda vodi od 16. minuta u Švedskoj.
Fudbal
BALKANSKI BARELA ZATRESAO MREŽU MALMEA: Pogledajte fantastični gol Vasilija Kostova
Fudbaleri Crvene zvezde i Malmea igraju meč sedmog kola Lige Evrope, a Delije nisu dugo čekale na prvi gol svojih ljubimaca.
Prelep pas Rodrigaa za Arnautovića u prazan prostor na levoj strani, ovaj je malo povukao loptu i poslao je na drugu stativu, odakle ju je klizeći pokupio Vasilije Kostov i ubacio u mrežu.
Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir
