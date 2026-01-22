Slušaj vest

Vasilije Kostov bacio je u trans navijače Crvene zvezde u 16. minutu kada je zatresao mrežu Malmea.

Zvezdino čudo od deteta, za koje Arsenal nudi 20 miliona evra, uspešno je završio lucidnu akciju svog tima.

Delije u Malmeu Foto: Kurir, Printskrin

Usledilo je velike slavlje pristalica crveno-belih.

Radost navijača posle vođstva Zvezde u Malmeu Izvor: Kurir

Na stadionu u Malmeu nalazi se blizu 2.000 navijača Zvezde, a pogledajte kako su se radovali vodećem golu.

