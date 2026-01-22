Na stadionu u Malmeu nalazi se blizu 2.000 navijača Zvezde
Fudbal
MALME SE TRESE OD DELIJA: Pogledajte slavlje posle gola Zvezdinog čuda od deteta
Vasilije Kostov bacio je u trans navijače Crvene zvezde u 16. minutu kada je zatresao mrežu Malmea.
Zvezdino čudo od deteta, za koje Arsenal nudi 20 miliona evra, uspešno je završio lucidnu akciju svog tima.
Delije u Malmeu Foto: Kurir, Printskrin
Usledilo je velike slavlje pristalica crveno-belih.
Na stadionu u Malmeu nalazi se blizu 2.000 navijača Zvezde, a pogledajte kako su se radovali vodećem golu.
