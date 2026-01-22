Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su nokaut fazu u Ligi Evrope pošto su ostvarili četvrtu vezanu pobedu.

Crveno-beli su savladali Malme u sedmom kolu kao gosti 1:0 i tako sa 13 bodova definitivno obezbedili mesto među 24 najbolje ekipe koje nastavljaju takmičenje na proleće.

1/14 Vidi galeriju Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Trenutno je tim Dejana Stankovića deveti na tabeli.

Ipak, Zvezda se neće zadovoljiti time. Pred crveno-belima je zadatak da u poslednjem kolu protiv Selte u Beogradu eventualno stignu do prvih osam i tako izbore direktan plasman u osminu finala.

Tabela Lige Evrope Foto: Printskrin

Nije loša opcija ni mesto između 9. i 16. što bi u dodatnom baražu donelo Zvezdi utakmicu kod kuće.

Jasnija slika ipak će ostati posle večerašnjih utakmica ovog kola.