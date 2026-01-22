Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su nokaut fazu u Ligi Evrope pošto su ostvarili četvrtu vezanu pobedu.

Crveno-beli su savladali Malme u sedmom kolu kao gosti 1:0 i tako sa 13 bodova definitivno obezbedili mesto među 24 najbolje ekipe koje nastavljaju takmičenje na proleće.

 Trenutno je tim Dejana Stankovića deveti na tabeli.

Ipak, Zvezda se neće zadovoljiti time. Pred crveno-belima je zadatak da u poslednjem kolu protiv Selte u Beogradu eventualno stignu do prvih osam i tako izbore direktan plasman u osminu finala.

Tabela Lige Evrope
Nije loša opcija ni mesto između 9. i 16. što bi u dodatnom baražu donelo Zvezdi utakmicu kod kuće.

Jasnija slika ipak će ostati posle večerašnjih utakmica ovog kola.

