Pred crveno-belima je zadatak da u poslednjem kolu protiv Selte u Beogradu eventualno stignu do prvih osam
Fudbal
OVAKO IZGLEDA TABELA LIGE EVROPE: Crvena zvezda ima proleće u džepu, a može i među osam najboljih
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su nokaut fazu u Ligi Evrope pošto su ostvarili četvrtu vezanu pobedu.
Crveno-beli su savladali Malme u sedmom kolu kao gosti 1:0 i tako sa 13 bodova definitivno obezbedili mesto među 24 najbolje ekipe koje nastavljaju takmičenje na proleće.
Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir
Vidi galeriju
Trenutno je tim Dejana Stankovića deveti na tabeli.
Ipak, Zvezda se neće zadovoljiti time. Pred crveno-belima je zadatak da u poslednjem kolu protiv Selte u Beogradu eventualno stignu do prvih osam i tako izbore direktan plasman u osminu finala.
Tabela Lige Evrope Foto: Printskrin
Nije loša opcija ni mesto između 9. i 16. što bi u dodatnom baražu donelo Zvezdi utakmicu kod kuće.
Jasnija slika ipak će ostati posle večerašnjih utakmica ovog kola.
Reaguj
Komentariši