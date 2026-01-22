Slušaj vest

Kazemiru će na leto isteći četvorogodišnji ugovor, a tokom igranja za Junajted osvojio je Liga kup u sezoni 2022/23. i FA kup u sezoni 2023/24.

"Mančester junajted ću nositi sa sobom tokom čitavog života. Od prvog dana kada sam izašao na teren ovog prelepog stadiona, osetio sam strast 'Old Traforda' i ljubav koju prema ovom posebnom klubu sada delim sa našim navijačima", rekao je Kazemiro, preneo je klub.

Ovaj 33-godišnji vezni igrač došao je u Junajted iz Real Madrida 2022. godine za 60 miliona dolara, nakon što je osvojio tri titule prvaka Španije i pet titula u Ligi šampiona.

Sa Junajtedom nije uspeo da osvoji evropski trofej, ali je postigao gol u finalu Liga kupa protiv Njukasla 2023. godine.

U dresu Junajteda Kazemiro je odigrao 146 utakmica i postigao 21 gol.

Kazemiro nije otkrio kakvi su planovi na leto i gde će nastaviti karijeru.

"Nije vreme za oproštaj, ima još mnogo uspomena koje treba stvoriti tokom naredna četiri meseca. Još mnogo toga imamo da se zajedno borimo, moj potpuni fokus će kao i uvek ostati na tome da dam sve od sebe kako bih pomogao klubu", istakao je on.

Junajted posle 22 odigrane utakmice zauzima peto mesto na tabeli Premijer lige sa samo bodom zaostatka za četvrtoplasiranim Liverpulom, koji drži poslednje mesto za plasman u Ligu šampiona.

Najava Kazemirovog odlaska dolazi u trenutku velikih promena, nakon nedavnog odlaska trenera Rubena Amorima i imenovanja Majkla Kerika za glavnog trenera Junajteda do kraja sezone.

(Beta)